Menschen, 31. Juli

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Franz Ofner (87), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Anton Moser (81), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Marianne Schattauer (63), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Komm.-Rat Hans Maislinger, Käsereileiter, 20 Jahre Innungsmeister und 33 Jahre Bundesinnungsmeister-Stellvertreter, feiert heute seinen 99. Geburtstag. Maislinger war Mitbegründer der Wassergenossenschaft Berndorf und im Aufsichtsrat sowie Obmann-Stv. der Raiffeisenkasse Berndorf-Seeham. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Seevilla, Altaussee, wurde von ihm erbaut und wird zur Zeit von seinem Urenkel Alexander Gulewicz geführt.

Josef Lienbacher, Prokurist i. R. der Firma Kaindl Holzindustrie, wohnhaft in Salzburg, feiert heute, Mittwoch, seinen 90. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Herta Grießner in St. Michael.



Quelle: SN