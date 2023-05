Menschen, 31. Mai 2023

Geburten, Spende, Ehrungen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spende

Der Lions Club Salzburg Aigen-Elsbethen unterstützt die Arbeit des Kinderschutzzentrums Salzburg seit mehreren Jahren. Am Faschingsdienstag wurden wie jedes Jahr Salzburger Firmen mit Faschingskrapfen beliefert. Der Reinerlös in Höhe von 4000 Euro ging an das Kinderschutzzentrum. Past-Präsident Gernot Wallner, "Krapfenschmaus"-Organisator Martin Klaushofer und Schatzmeister Ulrich Lankmayer übergaben den symbolischen Scheck an KISZ-Geschäftsführer Peter Trattner.

Ehrungen

Das Rote Kreuz Salzburg hat 22 Personen mit dem Ehrenzeichen für außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet.

Das Ehrenzeichen in Gold erhielten: Felix Gautsch, Lungauer Bezirkspolizeikommandant; Bgm. Günther Mitterer, St. Johann; Geschäftsführer Salzburger Landeskliniken Paul Sungler; Bgm. Franz Tiefenbacher, Elsbethen; Militärkommandant a. D. Anton Waldner; Hubert Weinberger, Leiter der Präsidialabteilung des Amtes der Sbg. Landesregierung.

Mit dem Ehrenzeichen in Silber wurden ausgezeichnet: Peter Diemath, Referatsleiter für Gesundheitsrecht und Gesundheitsplanung, Land Salzburg; Bgm. Klaus Portenkirchner, Dienten.

Das Ehrenzeichen in Bronze erhielten: Bgm. Axel Ellmer, Wagrain; Stefan Hofer, Softwareentwickler und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, Saalfelden; Emanuel Jöbstl, Programmierer, Salzburg; Markus Kronreif, Bezirksfeuerwehrkommandant, Tennengau; Obstlt. Heinrich Lindner, Pionierbataillon 2, Salzburg; Manuel Mayer, Center-Manager, Europark Salzburg; Bgm. Christian Mooslechner, Filzmoos; Felix Pichler, Geschäftsführer, Erlebnis-Therme Amadé; Waltraud Rathgeb, Landesdirektorin der Uniqa; Andreas Rauchenbacher, Softwareentwickler und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, St. Johann; Beate Stolzlechner, ehem. Geschäftsführerin SAGES, Salzburg; Stefan Vötter, Projektleitung Softwareentwicklung und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, Kuchl; Hartmut Wetteskind, Ortsfeuerwehrkommandant, Bischofshofen; Franz Wieser, Pressesprecher, Land Salzburg.