Menschen, 31. Mai

Geburtstage

Paul Wintersteller, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Georg Edenhauser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rosina Ragg (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig;

Elfriede Egger (79), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Margit Loipold (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Helmut Raffler (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof bei Salzburg; Judith Altenberger (62), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Stefanie Kocher im Pensionistenwohnheim St. Michael durfte kürzlich ihren 100. Geburtstag feiern. Die Jubilarin und ihr Zwillingsbruder Anton, der 97 Jahre alt wurde, kamen als 16. und 17. Kind beim "Uscher" in Zederhaus zur Welt. Bis vor wenigen Monaten wohnte die Seniorin noch allein in ihrem Haus, umsorgt von ihrer Familie und Nachbarn.

Jubiläum

Ihre goldene Hochzeit feierten kürzlich Heidi und Rudi Schröcker in St. Michael-St. Martin.

Quelle: SN