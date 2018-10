Menschen, 31. Oktober/1. November

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um Mittwoch und Donnerstag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

MITTWOCH

Johann Weiss, Mitglied des Seniorenbundes Mattsee, feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Manfred Resch, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag am Mittwoch: Marianne Plank (87), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Dorothea Kaiser (74), Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg.

DONNERSTAG

Am Allerheiligentag feiern ihren Geburtstag: Siegfried Pichler (76), 1. Obfrau-Stellvertreter, Kassenprüfer und Sportwart des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See; Heinz Hoffmann (76), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See; Maria Hasenöhrl (71), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Hedwig und Matthias Költringer aus Mattsee feierten vergangenen Sonntag das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.

Quelle: SN