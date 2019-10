Menschen, 31.Oktober/1. November

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

DONNERSTAG



Armin Keuschnigg feiert heute, Donnerstag, seinen 80. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Gertraud Dorner, aus Taxham und ehem. Mitarbeiterin der Uniqa Versicherung, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Dorothea Kaiser, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, wird heute 75.

Hermine Bernroider, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Itzling, wird heute 65 Jahre alt.

Gabi Weilharter, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert den 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Marianne Plank (88) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Manfred Resch (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

FREITAG



Martin Weiß sen., ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde St. Koloman, feiert am Freitag seinen 90. Geburtstag.

Gertrude Pabinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Grödig, vollendet am Freitag ihr 60. Lebensjahr. Weiters feiern am Freitag Geburtstag: Heinz Hoffmann (77), Siegfried Pichler (77), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Maria Hasenöhrl (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Friedrich Ristits feierte vor Kurzem im Seniorenwohnhaus Liefering seinen 102. Geburtstag. Ristits wurde 1975 Staatsmeister im Kegeln und führte als damals jüngster selbstständiger Autospengler eine eigene Firma mit zehn Lehrlingen. Stadträtin Anna Hagenauer überbrachte dem rüstigen Jubilar Glückwünsche der Stadt.

Quelle: SN