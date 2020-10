Menschen, 31. Oktober und 1. November 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG



Josef Hofer in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Irmi Nußdorfer, langjährige Flötistin des "Ensemble Tobi Reiser" feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Marianne Plank (89), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Manfred Resch (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Dorothea Kaiser (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Salzburg-Riedenburg.

SONNTAG



Anna Punz feiert am Sonntag ihren 95. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Ägidius Schörghofer, ehemaliger Unternehmer eines Gas-Wasser-Heizungsbetriebs, vollendet am Sonntag das 70. Lebensjahr. Der Jubilar war Mitglied der Prüfungskommission der Wirtschaftskammer, ist Mitglied des Kameradschaftsbunds und aktiver Landwehrschütze in Wals.

Josef Erbschwendtner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet am Sonntag sein 65. Lebensjahr.

Matthias Kendlbacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Am Sonntag feiern Geburtstag: Heinz Hoffmann (78), Siegfried Pichler (78), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Maria Hasenöhrl (73), Gertrude Pabinger (61), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläen

Theresia Gschwandtl aus St. Jakob am Thurn feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag. Außerdem feiert sie mit ihrem Gatten Josef Gschwandtl, beide Austragbauern vom Steinergut, die eiserne Hochzeit (65 Jahre).

Ehrenbürger und Altbürgermeister der Gemeinde Fuschl am See, Hartmann Klaushofer, und seine Gattin Rosina feiern heute, Samstag, ihre eiserne Hochzeit.

In Schleedorf feierten Maria und Peter Herbst (Seniorenbund-Ehrenobmann) ihre diamantene Hochzeit.

Rosa und Heinrich Santner begingen kürzlich in Schleedorf ihre goldene Hochzeit.

Ingrid Wick-Teutsch und Susanne Wiener feiern mit 1. November ihr 20-Jahr-Mitarbeiterjubiläum bei Reed Messe Salzburg.

