Menschen, 4./5./6. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Marlies Petri-Mailänder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Alfred Marass (89), Mitglied des Seniorenbunds Hallwang; Johann Huber (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Justine Wintersteller (84), Mitglied des Seniorenbunds Hallwang; Leopold Kohlberger (71) in der

SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Veronika Pfeffer (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



SONNTAG

Egon Stöckl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet am Sonntag sein 90. Lebensjahr.



MONTAG

Kommerzialrat Fritz Kintsberger aus Elixhausen feiert am Montag den 75. Geburtstag.

Spende

Das Team des Eurospar und Hervis in St. Johann/Pongau spendete 2036 Euro an die Kinderhilfe - Kinder- und Jugendspital Schwarzach. Die Institution bemüht sich um Kinder und junge Erwachsene, die durch Krankheit, Behinderung oder soziale Umstände in Not geraten sind.



Quelle: SN