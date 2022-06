Menschen, 4., 5. und 6. Juni 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG



Josef Kerschbaumer aus Obertrum feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Franz Sampl, Wirt der Peterbauer Alm und Hegemeister aus St. Michael, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG



Dr. Hans Jörg Bachmaier, Magistratsdirektor i. R., ehemaliger Obmann der KFA Salzburg, Ehrenmitglied der Feuerwehr der Stadt Salzburg, Träger des Wappenrings der Landeshauptstadt Salzburg, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Msgr. Dr. Ignaci Siluvai, Dechant in St. Johann im Pongau und Seelsorger im Klinikum Schwarzach, begeht am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

MONTAG



Otfried Ruprecht, ehemaliger Solo-Oboist des Mozarteum Orchesters, feiert am Pfingstmontag seinen 90. Geburtstag.

Gerhard Rieder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet am Montag sein 75. Lebensjahr.

Jubiläen

Diakon Egbert und Hedwig Mayer aus der Stadt Salzburg feiern am Pfingstsonntag ihren 57. Hochzeitstag.

Ing. Michael Stadler und seine Gattin Helga feierten am 31. Mai in Salzburg ihren 70. Hochzeitstag.