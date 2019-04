Menschen, 4. April

Geburten, Geburtstag, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstag

Die SN gratulieren heute zum Geburtstag: Friedrich Wörndl (79), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Jubiläen

Theresia und Wilhelm Bayer feiern heute, Donnerstag, das Jubiläum der diamantenen Hochzeit in Salzburg.

Hedwig und Johann Gerl aus Wals-Siezenheim (Ortsteil Viehhausen) feierten vor Kurzem ihre goldene Hochzeit.

Wettbewerb

Jäger aus Lofer, St. Martin bei Lofer und Weißbach maßen sich kürzlich beim Hegeringschießen am Schießstand Kniepass in Unken. Am besten abgeschnitten hat Wolfgang Voglstätter aus Lofer, auf dem zweiten Platz landete Manfred Mähr vor Tobias Vitzthum. Die Ehrenscheibe ging an Peter Stockmayr. Den Blattlsieg holte sich Walter Rehrl vor Robert Schmuck und Markus Wimmer.



