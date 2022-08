Menschen, 4. August 2022

Geburten, Geburtstage, treuer Urlaubsgast und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Susanne Scheipl, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Mag. Sabine Krutter, Prof. Tourismusschule Bad Hofgastein, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Em. Univ.-Prof. GR Dr. Friedrich Reiterer, ständiger Diakon in Salzburg-Gnigl, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Treuer Urlaubsgast

Seit 1962 verbringt Hilde Eckert (Jahrgang 1934) aus Neuwied in Rheinland-Pfalz ihre Ferien im Hotel Unterhof in Filzmoos. Mit einem kleinen Festakt im Hotel Unterhof bedankten sich kürzlich die Gastgeber bei Hilde Eckert. Als kleines Dankeschön an Filzmoos hat Hilde Eckert gemeinsam mit ihrem Sohn Gottfried, der ebenfalls seit 1968 Stammgast ist, das Praxis-Handbuch für Lebensbejahung und Selbstfindung "Die kleine Filzmoos-Pause" verfasst.