Menschen, 4. August

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

KR Hans Maislinger, Käserei- und Hotelbesitzer aus Berndorf, feierte kürzlich seinen 100. Geburtstag. Es gratulierten Landesrat Josef Schwaiger, KR Hans Maislinger, Vizebürgermeisterin Marianne Reitshammer, Pfarrer Christoph Eder sowie Bürgermeister Johann Stemeseder.

Melitta Pötzelsberger, Seniorchefin der Dorfkäserei in Adnet, vollendet heute ihren 80. Geburtstag.

Maria Hauthaler, Mitglied des Seniorenbunds Göming, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Helmut Breitfuß, Vorstandsmitglied des PVÖ Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag:

Rosemarie Bürki (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

P. Franz Büttner SAC, Mitglied der Pallottiner, Salzburg, feiert heute sein 60-Jahr-Weihejubiläum.



