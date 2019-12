Menschen, 4. Dezember

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Hilda Roth, Bewohnerin des Seniorenheims Nonntal in Salzburg, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

FOI i. P. Walter Stranzinger vollendet heute im "12er-Club" in Salzburg in voller Frische und turnerischer Fitness sein 90. Lebensjahr.

Die SN gratulieren weiters: Johann Königstorfer (89) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang-Esch; Elisabeth Meindl (89) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

Jubiläen

Walburga und Matthias Mackner aus Wals- Himmelreich feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Sponsionen

An der Universität Salzburg feierten ihre Sponsion zum/zur:

Rechtswissenschaften:

LLB. oec.: Michael Siegl, Ebensee; Oliver Schmiedbauer, Eugendorf; Johannes Egger, Goldegg; Melina Kahaun, Golling; Melanie Seebacher, Gröbming.

Mag. iur.: Jennifer Fischer, Bad Ischl; Jakob Abart LLB. oec., Maria Enzersdorf; Thomas Kaltenleitner, Ottnang; Andrea Raffelsberger, Roidham; Lisa-Maria Petrischor, Salzburg; Gloria Lovric, Traun.

LLM. oec.: Ivana Vukic LLB. oec., Salzburg.

MAS: Manuela Luisa Meusburger B.A., Bludenz.



