Menschen, 4. Februar 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Günther Proj, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Herbert Hager, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Fwk i. R. Wolfgang Pockenauer, langjähriges, verdienstvolles Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet heute, Freitag, sein 75. Lebensjahr.

Franz Herzog, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Fritz Hofinger, Key Account Manager und begeisterter Tennis- und Tarockspieler in Nußdorf am Haunsberg, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.