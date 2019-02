Menschen, 4. Februar

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Irmgard Gruber aus Altenmarkt im Pongau feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag.

Ernst Kuhn, aus Lofer feierte gestern, Sonntag, seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar besuchte die Hotelfachschule in Bad Hofgastein und übernahm 1962 den Gasthof Lintner in Lofer von seinem Schwiegervater. In seiner Freizeit widmet er sich dem Sportschießen und der Jagd.

Michael Sampl, ehem. Standesbeamter der Marktgemeinde St. Michael, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.

Msgr. Mag. Peter Paul Kahr, ehem. Pfarrer in Mauterndorf und Tweng sowie Militärpfarrer, nun Pfarrer in Angath-Angerberg-Mariastein, vollendet heute, Montag, sein 65. Lebensjahr.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Zotter (93), Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Elisabeth Embacher-Seiler (78), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Josef Aichriedler (84), Maria Schöndorfer (71), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.