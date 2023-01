Menschen, 4. Jänner 2023

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Franziska Holzmann, Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Alfred Marass, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 92. Lebensjahr.

P. Virgil Prasser OSB, Benediktiner in Michaelbeuern, feierte am 1. 1. seinen 80. Geburtstag. Der beliebte Seelsorger war Pfarrer in Mülln, Maxglan, Dorfbeuern und Perwang. Seinen Ruhestand verbringt er im Kloster.

Elisabeth Fink, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 60. Geburtstag.