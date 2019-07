Menschen, 4. Juli

Geburten, Geburtstage, Maturaergebnisse, Abschlussprüfungen und Todesfälle

Geburtstage

Maria Siller, Altbäuerin vom Untersamhofgut in Bad Vigaun, feierte vor Kurzem ihren 90. Geburtstag.

Gertrud Pichler aus Bad Vigaun vollendete kürzlich ihr 80. Lebensjahr.

Heute, Donnerstag, feiert Adelheid Niedermüller, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, ihren 75. Geburtstag.

Elisabeth Breitfuß, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

Rosemarie Harlander, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Werner Kühleitner (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Matura

HTL Hallein:

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure, Maschinenbau, ausgezeichnete Erfolge: Kornel Csicsics, Florian Rohrmoser; gute Erfolge: Fabian Berger, Michael Dolezal, Henry Neumayr, Markus Schintlmeister.

Aufbaulehrgang Produkt- und System-Design, ausgezeichnete Erfolge: Julia Maurer und Ange-Ioan Pop; gute Erfolge: Jeremias Hauser, Verena Schnitzinger.

Abschlussprüfung

HTL Hallein:

Fachschule für Kunsthandwerk und Design, ausgezeichnete Erfolge: Nadja Kaltenböck, Lena Schikbauer, Laurence Wimmer und Benjamin Zsak; gute Erfolge: Jasmin Mühlthaler, Verena Oberascher.

Fachschule für Mechatronik, ausgezeichnete Erfolge: Rene Portenkirchner und Valentin Rohrmoser.

Quelle: SN