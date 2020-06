Menschen, 4. Juni 2020

Geburten, Gebutstage, Promotion, Spende, neuer Präsident Lions Club Hohensalzburg und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Martha Enzinger aus Stuhlfelden feierte kürzlich im Kreis ihrer Familie ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Moßhammer, Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Donnerstag, ihren 80. Geburtstag; Elfriede Adam, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Donnerstag, ihren 70. Geburtstag.

Werner Waldmann (Bild: (SN/Austrian Doctors/Daniel Samer) feiert heute, Donnerstag, seinen 92. Geburtstag. Seine humanitären Einsätze führten den Kinderarzt aus Salzburg auf die Philippinen, nach Indien und nach Bangladesch. Im Jahr 2008 gründete Waldmann die "Austrian Doctors - österreichische Ärzte für die Dritte Welt", die Praxen in Asien und Afrika führen. Daneben hat der gebürtige Tamsweger im Namen der Austrian Doctors, deren Obmann er noch heute ist, einfache Schulen in Bangladesch und Indien errichtet. Seine Erfahrungen hat Waldmann in einer Biografie niedergeschrieben ("Das Glück, helfen zu können - Schritte ins Ungedachte"). Der Kinderarzt wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den Ehrenbecher der Stadt Salzburg.

Anneliese Klinger (79) Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See; Sepp Winkler (77), Margarethe Roither (74), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Neuer Präsident

Der Lions Club Hohensalzburg mit neuem Präsidenten im 60. Jubiläumsjahr: Die Geschicke übergibt Radiotherapeut und Onkologe Dr. Michael Kopp an Mag. Andreas Egger, Sportwissenschafter und Trainingstherapeut am Universitätsinstitut für Sportmedizin Salzburg. (Bild: SN/Lions Club Hohensalzburg).

Promotion

Maria Rieder, Tochter des langjährigen Filzmooser Gemeindearztes Dr. Hans Rieder, promovierte an der Strada University in Riga zur Dr. med.

Spende

Kürzlich übergab Landesbäuerin Claudia Entleitner einen Scheck in Höhe von 5800 Euro an Landesrat Josef Schwaiger. Das Geld wird besonders betroffenen Bäuerinnen und Bauern im Land Salzburg zugutekommen, die regelmäßig mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben. So auch im Herbst 2019, als zahlreiche Unwetter große Schäden bei heimischen Bauernhöfen anrichteten.



Quelle: SN