Menschen, 4. Juni 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Anneliese Klingler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag.

Alois Hollweger, Feldwebel der Uniformierten Schützenkompanie Grödig (Manipulant von 1996 bis 2006), feierte am 3. Juni seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Franziska Fuchs (97) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Sepp Winkler (78), Margarethe Roither (72), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.