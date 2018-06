Menschen, 4. Juni

Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Hans Hauser, Pensionist, Mitglied des Seniorenbunds Göming, feiert heute, Montag, seinen 75. Geburtstag.

Sepp Winkler, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, wird heute 75 Jahre alt.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ottilie Polacsek (94), Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Anneliese Klingler (77), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Margarethe Roither (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.





Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

B. Ed. Univ.: Theresa Leibetseder, Rohrbach-Berg.

BA: Isabella Kübler, Elixhausen; Katharina Anna-Rosa Weber, Grödig; Evelyn Maria Kerschhacker, Salzburg.

Mag. phil.: Theresa Breitfuß, Maishofen; Franziska Baumgartner, Salzburg; Marlene Bejol, Lambach; Martin Krenn, Salzburg; Corina Harlander BEd, Goldegg; Anna Keiler, Salzburg; Wolfgang Eisterer, Timelkam; Nina Werner, St. Georgen an der Gusen; Christina Schneider BEd, Wihering; Christof Reisinger, Leonding; Simone Albrecht, Kirchberg bei Mattighofen.

Master of Arts Studium: Isida Koca BA BA, Koppl bei Salzburg; Verena Seebacher BA, Bad Mitterndorf; Stephanie Bonschab BA, Ingolstadt; Andrea Hofmann Bakk. phil., Eferding; Melinda Szabó B.A., Tullnerbach-Lawies; Martina Anna Auer BA, Salzburg; Stefanie Luisa Schneidhofer BA BA, Wals.







(SN)