Menschen, 4. Juni

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Herbert Sturm, Seniorchef der Fa. Herbert Sturm GesmbH & Co, KG, feiert heute in Salzburg-Liefering seinen 80. Geburtstag.

Reg.-Rat Fritz und Sieglinde Weber aus Salzburg feiern heute gemeinsam ihren 80. und 70. Geburtstag.

Margarethe Roither, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anneliese Klingler (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Sepp Winkler (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



Quelle: SN