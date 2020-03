Menschen, 4. März

Geburten, Geburtstage, Promotion, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Olga Appel, Bewohnerin der SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Albert Höller, Thalgau, feiert heute, Mittwoch, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Erna Gangel (84), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Herta Aigner (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Monika Haidbauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feierte gestern, Dienstag, ihren 61. Geburtstag.

Promotion

Mag. iur. Fabian Julian Kaiblinger aus Eugendorf promovierte an der Universität Salzburg zum Doktor der Rechtswissenschaften.

Spenden

Der Rotary Club Golling-Tennengau unterstützt das Pro-Juventute-Kinderhaus am Hochgerichtweg in Hallein mit 3500 Euro. RC-Präsident Bernd Waß übergab vor Kurzem den Spendenscheck. Mit dem Betrag konnte die Finanzierung eines freiwilligen sozialen Jahres sichergestellt werden. So erhalten die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zusätzliche Betreuungszeit und Freizeitgestaltung, was ihnen hilft, sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Im Rahmen der Weihnachtsfeiern an den Standorten der Baumit GmbH in Hall, Hallein und Marchtrenk spendeten Kunden 1200 Euro für den guten Zweck. Von der Geschäftsführung wurde dieser Betrag auf 2000 Euro aufgerundet. Kürzlich konnte Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, den Scheck zur Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien entgegennehmen.

Quelle: SN