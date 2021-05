Menschen, 4. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Dieter Kindl, Altbürgermeister von Untertauern (1989 bis 2004), Tourismusdirektor von Obertauern (1970 bis 2003), Hotelier (Hotel Kristall) und ehemaliger Obmann der örtlichen Lawinenwarnkommission, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.



Leopoldine Lassnig (87) und Hildegard Traunfellner (86), beide wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, feiern heute, Dienstag, Geburtstag.



Maria Buchner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute ihr 84. Lebensjahr.



Maria Kleinferchner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute, Dienstag, ihren 65. Geburtstag.



Elisabeth Brandner feierte gestern, Montag, ihren 68. Geburtstag in Zell am See.

Auszeichnung

Kürzlich wurde Walter Hagel (79), dem langjährigen Rechtsreferenten der Österreichischen Bischofskonferenz und der Diözese St. Pölten, im Rahmen einer Arbeitssitzung das Große Ehrenzeichen der Heiligen Rupert und Virgil in Gold durch Erzbischof Franz Lackner verliehen.