Menschen, 4. Mai 2022

Geburtstage

Harald Schmid, Kassier der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute, Mittwoch, seinen 75. Geburtstag.

Gabriela Peter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Auszeichnung

Die Erzdiözese Salzburg zeichnete den langjährigen Bürgermeister von Breitenbach am Inn und Abgeordneten zum Tiroler Landtag, Alois Margreiter (66), mit dem Ehrenzeichen der Heiligen Rupert und Virgil in Gold aus. Domdechant Raimund Sagmeister überreichte den Orden am vergangenen Samstag. Alois Margreiter wurde 2003 zum Bürgermeister gewählt. Während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 setzte er sich für die Unterbringung von Flüchtlingen in Breitenbach ein.