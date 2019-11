Menschen, 4. November

Geburten, Geburtstage, Spenden, Jubiläen, Sponsion und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

Maria Lasser aus Straßwalchen feiert heute, Montag, ihren 90. Geburtstag.

Margarethe Millonigg aus Salzburg, feiert heute ihren 84. Geburtstag.

In Bad Vigaun vollendete vor Kurzem Wolfgang Halliger sein 80. Lebensjahr.

Hermann Kurzreiter aus Ebenau, Mitglied des Seniorenbundes Ebenau, feierte kürzlich seinen 77. Geburtstag.

Tina Adrowitzer, langjährige Mitarbeiterin der "Salzburger Woche", feiert heute, Montag, ihren 70. Geburtstag.

Spenden

Der Soroptimist Club Salzburg Papagena unter Präsidentin Christine Wawra unterstützt mit 2500 Euro das Tageshospiz Salzburg aus dem Erlös des Flohmarkts im Kleingmainerhof.

Die Militärmusik Salzburg erspielte in einem Benefizkonzert in Lofer 3700 Euro zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe. Militärkommandant Brigadier Anton Waldner und Militärkapellmeister Oberst Ernst Herzog überreichten den Scheck an die Salzburger Kinderkrebshilfe-Obfrau Heidi Janik.

Jubiläen

Anna und Franz Aichriedler aus Bad Vigaun feierten vor Kurzem das Fest der goldenen Hochzeit.

Horst Adensam feierte am Samstag, den 2. November 2019, sein 20-Jahre-Betriebsjubiläum bei der STANDout, System Standbau GmbH.

Sponsion

Elisabeth Pfeffer aus Koppl hat kürzlich ihr Master-Studium "Advanced International Business Management & Marketing" an den Universitäten Groningen/NL und Newcastle/GB (Double Degree/MSc, MSc) mit Auszeichnung abgeschlossen.



Quelle: SN