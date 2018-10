Menschen, 4. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Neuwahl und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Marianne Seidl, Mitglied des Seniorenbundes Göming, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Rupert Steizinger aus Bad Vigaun vollendete kürzlich sein 80. Lebensjahr.

Pankraz Pichler, Altbauer vom "Jagermeiergut" in Bad Vigaun, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.

Jubiläen

In Neumarkt am Wallersee feierten vor Kurzem Maria und Franz Prudl ihre diamantene Hochzeit,

ebenso Hildegard und Franz Schweiberer aus Neumarkt am Wallersee.

Maria Anna und Alois Berger aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich ihren 60. Hochzeitstag.

Neuwahl

Die Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen wählten vor Kurzem bei einer Landestagung den Vereinsvorstand einstimmig neu. Christian Haggenmüller löste Langzeitpräsident Hans-Georg Keplinger ab. Keplinger war seit 2001 Vereinsvorstand und wurde für seine Verdienste durch den Bundesverband der Pfadfinder und Pfadfinderinnen geehrt. Die Mitglieder des neuen Präsidiums sind: Christian Haggenmüller (Präsident), Daniela Roittner (Vizepräsidentin), Rudolf Erda (Landessekretär), Kurt Heidinger (Finanzleiter), Werner Lasar und Anton Kaiser (Rechnungsprüfer), Bruno Kraus (Schiedsgericht).

