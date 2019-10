Menschen, 4. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Regierungsrat Andreas Kinzl, von 1992 bis 2004 Bürgermeister von Oberndorf (ÖVP), feiert heute, Freitag, seinen 80. Geburtstag. Kinzl war sechs Jahre Vizepräsident der EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein und engagierte sich im Ehrenamt, etwa im Lions Club Salzach-Oberndorf-Laufen und als Posaunist, zuerst in der TMK St. Pantaleon, später in der Stadtkapelle Oberndorf. Seit 1972 ist Kinzl Finanzreferent der Stille-Nacht-Gesellschaft.

Klaus Hemetsberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

P. Matthias Achleitner CPPS, Mitglied des Kolleg St. Josef, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Im Göming feiert heute Franziska Voggenberger, Mitglied des Seniorenbunds, ihren 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Hans

Enzensberger (88), Gastwirt i. R. in Friedburg; Hanna Hitzl (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Veronika und Josef Gruber aus St. Margarethen in Bad Vigaun feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Spenden

Die freiwilligen Spenden in Höhe von 535 Euro beim Eintritt zum Vortrag "Angst, Burn-Out, Depressionen" von Tom Peter Rietdorf in Pfarrwerfen kamen dem Verein "Pfarrwerfen für Pfarrwerfen" zugute.

Der Herbstflohmarkt der Salzburger Kinderkrebshilfe vor der St.-Johannes-Kirche im Landeskrankenhaus brachte heuer die Rekordsumme von 6120 Euro für schwerkranke Kinder.

Quelle: SN