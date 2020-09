Geburten, Todesfälle und Geburtstage

Geburtstage

Angela Vorreiter, Mitglied des Kapruner Seniorenbundes feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag.

Johann Ebner, wohnhaft im Seniorenhaus Antonius in Hallwang feiert heute seinen 89. Geburtstag.

Weiters gratulieren die "Salzburger Nachrichten":

Gerhard Schweiger (72), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig und Elfriede Biechl (61), Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Zell am See.



Quelle: SN