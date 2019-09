Menschen, 4. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Elfriede Brunauer feiert heute, Dienstag, ihren 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Brigitte Moosmann feiert heute ihren 80. Geburtstag in Salzburg-Josefiau.

Erni Bogensperger, langjährige Schriftführerin des Pensionistenverbandes Henndorf und der Bezirksorganisation Flachgau, Kassierin des Salzburger Pensionistenverbandes, feiert heute, Dienstag, ihren 80. Geburtstag.

Maria Stoiber, Mitarbeiterin der Schneiderei in der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert heute ihren 60. Geburtstag.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Maria Niederreiter (95), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Rosa Erhart (95), ÖJAB-Senior/-innenwohnanlage in Aigen und Maria Mieser (88), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses, Köstendorf.

Lotte Oberreiter, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Dienstag, ihren 71. Geburtstag.



Quelle: SN