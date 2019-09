Menschen, 4. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Therese Schitter aus Altenmarkt feierte kürzlich bei bester Gesundheit im Kreis ihrer Familie den 99. Geburtstag. Es gratulierten zehn Kinder und Schwiegerkinder, 17 Enkel und 25 Urenkel.

Maria Helminger feiert heute, Mittwoch, in Obertrum ihren 90. Geburtstag.

Katharina Berghammer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute, Mittwoch, ihren 70. Geburtstag.

Sein 85. Lebensjahr vollendet heute in Bruck am Ziller Prof. Johann Georg Hirnsperger, Pfarrer i. R.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag:

Maria Ebner (82), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Gerhard Schweiger (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.





Jubiläen

Das 25-Jahr-Weihejubiläum feiert heute, Mittwoch, KR Mag. P. Johannes Perkmann OSB aus Michaelbeuern.



Quelle: SN