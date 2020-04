Menschen, 4. und 5. April

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

SAMSTAG

Friedrich Wörndl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Prof. Rupert Baier, langjähriger Direktor des Akademischen Gymnasiums, Tennislehrer und langjähriger Salzburger Landesrekordhalter im Laufen, vollendet am Samstag seinen 70. Geburtstag.

Maria Eisenmann aus Bad Dürrnberg, ehemals lange Jahre tätig im gleichnamigen Geschäft in Hallein, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

SONNTAG

Maria Maderecker, Mitglied des Seniorenbunds Ebenau, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Hermann Jessner aus Tamsweg feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Friederike Hochmayr feiert am Sonntag ihren

80. Geburtstag. Die Jubilarin ist bei der Bastelrunde Grödig, der Schreibwerkstatt und beim Untersberger Singkreis unverzichtbar.

Hermann Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Elfriede Krispler (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Günter und Friederike Bauer ("Duo Bauer") aus Bad Vigaun feiern am Dienstag, dem 7. April, ihren 40. Hochzeitstag.



Quelle: SN