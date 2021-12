Menschen, 4. und 5. Dezember 2021

Geburten, Geburtstage, Hilfsaktion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Anna Rettenbacher, Altbäuerin vom Lienbachhof in St. Koloman, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Anna Zauner aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

SONNTAG

Gertrude Kahlhammer, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Andreas Höll, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Hilfsaktion

Rund 10.000 Weihnachtspakete haben Frigologo und Ontime Logistics in den vergangenen Tagen in Österreich eingesammelt, zwischengelagert und auf die Reise nach Rumänien geschickt. Damit unterstützen die Unternehmen die Weihnachtspackerl-Aktion der Round-Table-Familie (www.weihnachtspackerlaktion.at). Die Geschenke haben Vereine, Schulen und Privatpersonen gespendet. Die Weihnachtspackerl-Aktion wird jährlich von Vereinen der Round-Table-Familie initiiert. Tassilo Posch von Ontime Logistics und Lukas Herzog von Frigologo freuen sich, helfen zu können. Herzog: "Wir können Kindern in Rumänien eine schöne Weihnachtsüberraschung garantieren. Durch die Hilfe von Frigologo und Ontime bekommen die Kinder garantiert noch vor Weihnachten ihre Geschenke." Lukas Herzog und Tassilo Posch engagieren sich selbst ehrenamtlich beim Round Table Austria. In den Paketen sind Spielzeug, Schulsachen, Süßigkeiten und Kleidung. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Rumänien werden die Geschenke bis Weihnachten in Waisen- und Krankenhäusern, Kinderheimen, Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Schulen verteilt.