Menschen, 4. und 5. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Maria Schöndorfer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Uschi Brandl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Salzburg-Riedenburg, vollendet heute ihr 60. Lebensjahr.

SONNTAG

Monika Brunner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Salzburg-Riedenburg, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Spenden

Zahlreiche Kinder und Erwachsene kamen am 24. Dezember wieder zum Weihnachtseislaufen in Zell am See. Durch den Verleih von Schlittschuhen und freiwillige Spenden konnten 1395 Euro für die Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden. Die Salzburger Sparkasse - langjähriger Partner der Aktion - rundete auf und verdoppelte den Betrag auf 2800 Euro. Mag. Oliver Stärz (Geschäftsführer Freges Zell am See), Bettina Rieder und Christian Andexer (beide Salzburger Sparkasse) übergaben vor Kurzem die Spende an Obfrau Heide Janik von der Salzburger Kinderkrebshilfe.

Anstelle von postalischen Weihnachtsaussendungen unterstützte das Medizintechnikunternehmen W&H dieses Jahr krebskranke Kinder und ihre Familien. Daniela Malata und Sarah Eder von W&H übergaben kürzlich einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro an Dominik Steinbichler für die Salzburger Kinderkrebshilfe.

1400 Euro an Spenden konnten seit Mai 2022 bis zum Jahreswechsel am Museum der Moderne Salzburg für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gesammelt werden. Die Spendenaktion "Ukraine-Hilfe" wurde in Zusammenarbeit mit der Caritas Salzburg durchgeführt. Direktor Harald Krejči und die Kaufmännische Direktorin des Museums, Friedrun Schwanzer, übergaben vor wenigen Tagen den Spendenscheck an Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg.

Mehr als 100 Kilo selbst gebackene Weihnachtskekse und Kletzenbrot verkaufte eine Flachgauer Familie mit viel Unterstützung aus Oberösterreich im vergangenen Advent. Der Erlös von über 4000 Euro kommt zur Gänze den Projekten der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute. "Wir sind sehr stolz, unser Spendenergebnis der letzten Jahre wieder weit übertroffen zu haben! Ein herzliches Vergelt's Gott an die Direktvermarkter und Lebensmittelgeschäfte aus der Region, welche uns großzügig mit Backzutaten unterstützt haben", sagte Katrin Bauer im Namen aller engagierten Bäckerinnen bei der Spendenübergabe an Obfrau Heide Janik von der Kinderkrebshilfe.