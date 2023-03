Menschen, 4. und 5. März 2023

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Theresia Freudenthaler aus Salzburg feiert heute ihren 95. Geburtstag.

SONNTAG

Markus Millinge aus St. Martin bei Lofer, ehem. Schussmeister und Vizeobmann des Kameradschaftsbunds, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

KR em. Univ.-Prof. Dr. P. Friedrich Schleinzer OCist, ehem. Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg, Mitglied der Salzburger Hochschulwochen, feiert am Sonntag die Vollendung seines 75. Lebensjahrs.

Spenden

Emanuel Weyringer, Initiator der Wallersee-Wallfahrt, und Stefanie Emeder vom Tourismusverband Neumarkt am Wallersee übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 3500 Euro an Michael Hellermann von der Hannes-Schmidt-Schule in Köstendorf. Das Geld soll für den benötigten Taxidienst verwendet werden. Die 3500 Euro wurden beim Pilgertag gesammelt, der von den Pfarrgemeinden und Tourismusverbänden Köstendorf, Seekirchen, Henndorf und Neumarkt organisiert wird.

Das Shoppingcenter Forum 1 bim Salzburger Hauptbahnhof veranstaltete im Februar gemeinsam mit dm drogerie markt einen Flohmarkt mit vielfältiger Ausverkaufsware. Der Erlös von insgesamt 2827 Euro kommt zur Gänze der Caritas Salzburg zugute, um in den Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien Hilfe leisten zu können. Die übrigen Produkte werden direkt an das Haus Elisabeth übergeben. dm-Gebietsmanagerin Julia Mühlbacher und Forum-1-Center-Manager Kurt Müller übergaben den Spendenscheck kürzlich an Caritas-Direktor Johannes Dines.