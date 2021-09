Menschen, 4. und 5. September 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Herbert Schweighofer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

SONNTAG

Edith Dürlinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Vorstand

Der Salzburger Jagdschutzverein hielt kürzlich bei seiner Jahreshauptversammlung Neuwahlen ab. Zum Landesobmann wurde Christoph Burgstaller gewählt, zu Stellvertretern Mag. Gerd Grüner, Ing. Lebrecht Angerer und Manfred Berger.