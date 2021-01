Menschen, 5./6. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

DIENSTAG

Dr. phil. Mina Nazer, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Egon Stöckl, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feiert heute seinen 91. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Ignaz Fehdinger (64), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

Dr. Michael Bilic, ehemaliger Leiter von Das Kino, feierte gestern seinen 75. Geburtstag.



Quelle: SN