Menschen, 5./6. Jänner

Geburtstage

Alfred Marass, Bezirksrauchfangkehrermeister i. R., Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, feierte gestern, Freitag, seinen 88. Geburtstag.

SAMSTAG

GR Mag. Johann Rainer, Pfarrer in Leogang, feiert heute, Samstag seinen 70. Geburtstag.

Erwin Steinhauser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Weiters feiert heute Geburtstag: Egon Stöckl (89), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Josef Schwab (79), Mitglied des PV Salzburg Stadt.

SONNTAG

Fleischermeister Friedrich Auernig, Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Anna Riegler (92), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Quelle: SN