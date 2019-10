Menschen, 5./6. Oktober

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 90. Geburtstag feierte kürzlich Elfriede Ehrenreich im Seniorenheim Eugen-Bruning-Haus Mauterndorf.

SAMSTAG

Rosi Gaurek aus Bergheim feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Barbara Seidl (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Ingeborg Gruber (64), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Ihren 65. Geburtstag feiert am Sonntag Desanka Trajkov, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Ferner haben am Sonntag Geburtstag: Trude Jessner (81), Tamsweg; Eva Vockenberger (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

MONTAG

Katharina Doppler, wohnhaft in Salzburg-Liefering, feiert am Montag ihren 95. Geburtstag.

Sponsionen

An der Universität Innsbruck feiern am Samstag ihre Sponsion zum/zur:

MSc: Alina Sonderegger, BSc, Oberalm.

BSc: Michael Gerhard Stellnberger, Salzburg-Gnigl; Annalena Pichler, Zell am See.

Mag. rer. soc. oec.: Melanie Gruber, Bramberg; Victoria Löker, Kuchl; Luisa Elisabeth Schlager, Ebenau.

Mag. iur.: Emma Maria Rosa Hopfgartner, Grödig; Katrin Soller, Bramberg.

BA: Nina Brillinger, Bruck an der Großglocknerstraße.

Mag. phil.: Andreas Maier, Saalfelden.

Alexandra Hauthaler aus Salzburg hat an der Universität Wien das Bachelor-Studium der Musikwisschenschaften abgeschlossen.

Jubiläen

Wilhelm Buchwinkler feiert heute sein 40-Jahr-Mitarbeiter-Jubiläum bei Reed Messe Salzburg Ges.m.b.H.

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten Helga und Fritz Oedl in Mauterndorf.



