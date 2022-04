Menschen, 5. April 2022

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Johann Flatscher, Meislbauer in Unken, feierte vor Kurzem seinen 85. Geburtstag.

Spende

"Wir möchten helfen, die Not in der Ukraine zu lindern." Da waren sich Martin Guggenberger und die Band Take-3 einig - und so war die Idee zum Benefizkonzert am Stubnerkogel geboren. Olaf von der Wettern, Direktor des Hotels Salzburgerhof, zu dem auch das Bergrestaurant am Stubnerkogel gehört, war begeistert. Bei Traumwetter sorgten Take-3 und DJ Adam für beste Unterhaltung. Der Tourismusverband Bad Gastein und die Gasteiner Bergbahnen AG überreichten je einen Spendenscheck über 500 Euro, die Janus Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H. 1000 Euro und 850 Euro aus den Einnahmen des Bierverkaufs. Das Gipfelrestaurant Stubner-Team spendete das Trinkgeld des Tages (150 Euro). Die Spendensammlung unter den Gästen brachte nochmals 2000 Euro ein. Die insgesamt 5000 Euro wurden vom Rotary Club Gastein verdoppelt, sodass 10.000 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammenkamen.