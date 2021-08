Menschen, 5. August 2021

Geburten, Maturatreffen, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Maturatreffen

Anlässlich des 65. Jahrestages ihrer Matura traf sich eine Reihe von Mitgliedern der Maturaklasse 4b 1956 der Handelsakademie Salzburg. Im Bild (v. l. n. r.): Edda Müller-Neubauer, Irmi Schliesselberger, Ingeborg "Putzi" Kratzer, Anneliese Reischl, Dkfm. Rudolf Moser, Dkfm. Karl H. Biack, Hermi Ornezeder, Edda Dukat, Gerti Cevela. Verhindert: Sieglinde Gaetani, Peter Göllner, Othmar Hell, Gerhard Reiffinger.

Jubiläum

Die Salesianer Don Boscos gratulieren dem gebürtigen Salzburger Pater Josef Weikinger zu seinem 55-Jahr-Professjubiläum! Pater Josef Weikinger SDB, geboren 1938 in Strobl in Salzburg, legte am 15. August 1966 seine erste Profess in Oberthalheim (OÖ) ab. Er studierte an der Ordenshochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern (Bayern) Theologie. 1975 empfing Pater Weikinger die Priesterweihe. Seit 40 Jahren arbeitet er mit viel Freude in unterschiedlichen Aufgaben im ältesten Salesianerhaus der österreichischen Provinz, im Wiener Salesianum.