Menschen, 5. August

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

GEBURTSTAGE

Josef Bacher feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag im Pensionistenwohnheim St. Michael.

Anni Kupfner vom Schirmbrandhof in Saalfelden vollendet heute, Montag, ihr 85. Lebensjahr.

Die "SN" gratulieren weiters zum Geburtstag:

Gerhard Langner (74), wohnhaft in der Seniorenwohnanlage Aigen; Annemarie Zehentner (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Angelika Aschauer (69), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau.



Quelle: SN