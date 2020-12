Menschen, 5. Dezember 2020

www.sn.at/baby

Geburtstage



SAMSTAG

Franz Greinz, Erbhofbauer vom Leitingerhof, Thalgau, feiert heute, Samstag seinen 90. Geburtstag.

Reg.-Rat Ing. Otto Gruber, langjähriger Kassier des Artilleristenbunds Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Vzlt i. R. Josef Redhammer, 1. Obmann-Stv. des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

SONNTAG

Barbara Schmitzer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Herbert Antonizt sen., Malermeister aus Puch, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Helmut Vordermeier, Speditionskaufmann i. R., Obertrum, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Monika Gruber (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Elisabeth Esterbauer (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SPONSION

Alfons Felice aus Salzburg hat an der Universität für Bodenkultur Wien nach seinem Diplomstudium in Biotechnologie und dem damit einhergehenden Titel Dipl.-Ing. im Oktober 2020 nun an der selben Universität das Doktorat abgeschlossen und somit den Titel Dr. nat. techn. erworben.

SPENDE

Die Zürcher Kantonalbank unterstützt die Lerncafés der Caritas Salzburg: Die Caritas hilft Schülerinnen und Schüler an drei Nachmittagen pro Woche - in sechs Lerncafés in der Stadt Salzburg, Bischofshofen, Zell am See und Mittersill. Derzeit sind die Lerncafés auf Distance-Learning umgestellt. Doch auch im "Ferncafe" wird fleißig gelernt. Herbert Lindner (Direktor der Zürcher Kantonalbank Österreich AG) übergab Johannes Dines (Direktor der Caritas Salzburg) eine Spende über 5000 Euro. Es gehe darum, jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, hieß es.



Quelle: SN