Menschen, 5. Dezember

Geburtstage

Alois Auer, Austragbauer vom Englbrechtgut in Krispl-Gaißau, feierte vor Kurzem seinen 90. Geburtstag. Vielen Spielberg-Besuchern von früher, ist er noch bestens bekannt als "Maut Lois".

Elisabeth Leitner aus Koppl feiert heute, Donnerstag, ihren 85. Geburtstag.

Anna Schorn, Mitglied des St. Kolomaner Seniorenbundes und langjährige Mitarbeiterin der Käserei der Landwirtschaftsschule Winklhof in Oberalm, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Greti Brenner aus Anif feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Karl Bernhaupt, Mitglied des Seniorenbundes Salzburg, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Hildegard Schulz, "Schusterbauern Hilda", Verkäuferin i. R. beim Spar in Taxach-Rif, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Gertrude Blum aus Mitterberghütten feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Spende

Für vorweihnachtliche Freuden sorgte am vergangenen Wochenende nicht nur der "kulinarische Advent" im Ortszentrum in Leogang, sondern auch eine Spendenübergabe an den überparteilichen Hilfs- und Sozialverein "Loigom hoit zomm", welcher unter dem Motto "Lass dir helfen" ehrenamtliche Hilfestellungen sowie rasche und unbürokratische Unterstützung in Notsituationen aller Art leistet. Durch die Spende des "Kreativ Laden Leogang" kommt dem Verein "Loigom hoit zomm" eine weitere Förderung zugute. Elke und Christian Riedlsperger konnten 800 Euro an den Obmann des gemeinnützigen Vereins, Sepp Grießner, sowie an Renate Pölzleitner überreichen.



