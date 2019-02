Menschen, 5. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

DDr. Gertrude (Susi) Kermauner feiert heute in der Seniorenwohnanlage Aigen ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin leitete in der Kammer der gewerblichen Wirtschaft Salzburg das Referat für Arbeitsrecht und das Referat für Unternehmerfrauen. Nach ihrer Pensionierung studierte sie an der Universität Salzburg Psychologie und Archäologie. Sie verfasste das Buch "St. Jakob am Thurn, Chronik eines Dorfes". Kermauner ist Trägerin des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich.

Hedi Nobis, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Salzburg-Itzling, feiert heute, Dienstag, ihren 96. Geburtstag.

Der Bad Vigauner Altbürgermeister Walter Schörghofer vollendet heute sein 80. Lebensjahr. Schörghofer übernahm 1971 den Sandwirt in Vigaun. Ab 1979 führte Schörghofer als Bürgermeister (ÖVP) die Geschicke der Gemeinde. In seiner 15 Jahre dauernden Amtszeit erfolgte u. a. die Errichtung des Medizinischen Zentrums, wofür er die Ehrenbürgerschaft erhielt. Für seine Verdienste wurde er vielfach ausgezeichnet.

KK Günter Birke, langjähriger, ehrenamtlicher Rot-Kreuz-Mitarbeiter und Mitglied des Bezirksrettungskommandos St. Johann im Pongau, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Justine Pichler aus Holzhausen feiert heute, Dienstag, ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Erna Dürhager (78), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Robert Pongruber (78), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Monika Brunner (66), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



Quelle: SN