Menschen, 5. März 2018

Die "Salzburger Nachrichten"

begrüßen Olivia Helga Mirnig, geboren am 26. Februar im Universitätsklinikum LKH Salzburg, und freuen sich mit den glücklichen Eltern.



Privatklinik Wehrle-Diakonissen

Mädchen: Claudia Kunert (Elsbethen-Glasenbach).

Bub: Sylvia Strasser (Bergheim).



Geburtstage

Anna Schindlmayr, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Katharina Reiter, Mitglied des PV Elsbethen, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Heidi Wild, Diplomkrankenschwester i. R., wohnhaft in Salzburg und Kötschach-Mauthen, feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag.

Rosa Paireder, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

KR em. Univ.-Prof. Dr. P. Friedrich Schleinzer OCist, ehem.

Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Paula Unterrainer (93), Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden; Friederike Leitner (86), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Wilfred Dürnberger (79), Salzburg; Christine Berger (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



Jubiläen

Langjährige Mitarbeiter von Intersport Bründl in Kaprun wurden vor Kurzem geehrt. Im Bild von links: Carina Gold und Angelika Karlsböck (jeweils seit 15 Jahren im Unternehmen), Gratulant Christoph Bründl, Alex Feuersinger und Tom Vorreiter (beide seit 20 Jahren Mitarbeiter im Unternehmen).

Christian Hörl feiert heute, Montag, sein 30-Jahr-Dienstjubiläum bei STANDOut System Standbau Gmbh.



(SN)