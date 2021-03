Menschen, 5. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende, Verleihung und Todesfälle

Geburtstage

Leonore Aichhorn aus Salzburg feiert heute, Freitag, gesund und munter ihren 91. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Schindlmayr (98) im Seniorenwohnhaus Antonius, Hallwang; Wilfred Dürnberger (82), Salzburg.

Spende

Laufen und gleichzeitig Spenden sammeln hat sich Wolfgang Zimmel zur Aufgabe gemacht. Seit 2013 läuft der Salzburger IT-Spezialist bei Wettkämpfen und Laufveranstaltungen mit und sammelt dabei unermüdlich Kilometer für die gute Sache. Unterstützung erhält er von "Kilometer-Paten", die zusätzlich Geld spenden. 500 Euro konnte der Laufenthusiast kürzlich an die Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben. "Die großartige Arbeit der Salzburger Kinderkrebshilfe zu unterstützen ist für mich seit Jahren ein Herzensprojekt. Auch wenn es im vergangenen Jahr keine Rennen gab, wollte ich trotzdem helfen, so gut ich kann. Ich freue mich schon auf die nächste Laufsaison und viele fleißige Paten", sagt Wolfgang Zimmel.

Verleihung

Christoph Faistauer, seit 2008 Landesschulinspektor für die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (LFS) in Salzburg, erhielt kürzlich aus den Händen von Landesrat Josef Schwaiger das Dekret zur Verleihung des Berufstitels Hofrat. Faistauer begann seine Laufbahn 1984 als Vertragslehrer an der Landwirtschaftsschule Bruck a. d. Glstr. Mit seinem Team war er federführend an der Konzeptionierung eines österreichweiten Lehrplans für die LFS beteiligt.