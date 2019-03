Menschen, 5. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Wilfred Dürnberger, ehemaliger SAK-Spieler, vollendet heute, Dienstag, sein 80. Lebensjahr.

Herbert Hasleder, Ehrenmitglied der Kameradschaft Koppl und Ortsvorsitzender vom PV Koppl, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Martin Stöllinger, Diakon in Faistenau und Hintersee, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Seinen 70. Geburtstag feiert heute, Dienstag, Peter Sommerauer aus Thalgau.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Schindlmayr (96), Seniorenhaus Antonius, Hallwang;

Christine Berger (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Franz Friedl, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feierte vor Kurzem seinen 60. Geburtstag.

Josef Neumaier, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feierte am Sonntag seinen 60. Geburtstag.



Quelle: SN