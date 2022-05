Menschen, 5. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Helga Maierhofer, Ehrenobfrau des Seniorenbunds Neumarkt, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Rosa Gröbl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Monika Graf, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Lorenz Erlbacher, ehem. Diakon in Wals und Großgmain, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Gerald Hofmann, langjähriger Postbediensteter im Postverteilungszentrum Wals-Siezenheim, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Robert Schafrath, ehem. österreichischer Mannschaftsmeister im Ringen und Vorstandsmitglied des A. C. Wals, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Spende

Auf Initiative von Karin Sophie Pfliegler und Salzburger Künstlerinnen und Künstlern fand am Karfreitag das "Licht", ein Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlingsfamilien, statt. Die Paris-Lodron-Universität stellte die Große Universitätsaula zur Verfügung. Auf dem Programm standen Mozarts Grabmusik, KV 42, und Beethovens Klavierkonzert mit Solist Benjamin Schmid. Der Reinerlös des Kartenverkaufs belief sich auf 15.004,94 Euro. Karin Sophie Pfliegler, Andreas Steiner (künstlerischer Leiter), Rektorin Elisabeth Gutjahr und Jörn Andresen von der Universität Mozarteum übergaben kürzlich die Spendengelder an Rotkreuzpräsident Dr. Werner Aufmesser.