Menschen, 5. November 2020

Geburtstage

Brigadier i. R. Joachim Heitz feiert heute, Donnerstag, im Seniorenwohnheim Elisabeth in Elsbethen seinen 95. Geburtstag. Der Jubilar war von 1973 bis 1978 Kommandant des Panzerbataillons 7 in der Schwarzenbergkaserne und von 1979 bis 1990 Kommandant des Landwehrstammregiments 82 in der Rainerkaserne.

Erna Sampl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Herta Promock (88), Mitglied desPensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Rainer Kies (64), Präsident des Clubs der "Salzburger Motorradfreunde".

Verleihung

Elmar Stadler, Leiter im Referat Verkehrsrecht und Kfz-Prüfstelle, erhielt am Dienstag das Dekret zur Verleihung des Berufstitels "Hofrat" von Landesrat Stefan Schnöll. Stadler ist seit 1992 Mitarbeiter im Landesdienst. LR Schnöll lobte bei der Verleihung seine "Expertise bei den Maßnahmen gegen den Stauausweichverkehr und die Maßnahmen gegen Raser".

Quelle: SN