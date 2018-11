Menschen, 5. November

Geburten, Geburtstage, Graduierung, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Bartholomäus Gsenger, Zugsführer der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert heute, Montag, seinen 65. Geburtstag.

Roman Schörghofer, Landwirt und Tischlermeister aus Anthering, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Monika Weissbacher (69), Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg; Erna Sampl (63), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

Graduierung

Theresa Wimmer MA, BA, Kuchl, feierte an der FH Kufstein ihre Graduierung zum Master of Arts in Sport-, Event- und Kulturmanagement.

Sponsionen

Christian Holzmann aus Altenmarkt spondierte an der Universität Wien mit Auszeichnung zum Master of Science in den Masterstudiengängen Zoologie und Naturschutz und Biodiversitätsmanagement.

Franziska Tometschek aus Salzburg spondierte mit Auszeichnung an der University of Sussex, Brighton, Großbritannien, zum Master of Arts.



