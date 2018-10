Menschen, 5. Oktober

Geburten, Geburtstage, Ehrungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Zum 100. Geburtstag von Heinrich Zach, den der ehemalige Kriminal-Abteilungsinspektor kürzlich feierte, wurde im Krimpelstätter ein großes Fest ausgerichtet. Bürgermeister Harald Preuner überbrachte dem rüstigen Jubilar und seiner Gattin Elfriede die Glückwünsche der Stadt sowie Geschenkkorb und einen Blumenstrauß.

Maria Fischinger, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

GR P. Raphael Gimpl OSB, Mitglied der Erzabtei St. Peter, vollendet heute in Salzburg sein

75. Lebensjahr.

Marcus Halbig, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Elfriede Leitner (63), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.

Ehrungen

Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen wurden vor Kurzem im Rahmen einer Landestagung für ihre Verdienste geehrt. Landesauszeichnungen in Gold gab es für Roswitha Gatterbauer, Rudolf Erda und Michael Steinmetz. Das Bronzene Ehrenzeichen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs bekamen Nicole und Gerhard Högler, das Silberne Ehrenzeichen Gerda Hasenöhrl, Anton Kaiser, Werner Lasar, Claus Frühwirth, Bruno Kraus und Christoph Gernerth. Kurt Heidinger, Brigitte Erda, Niki Lebeth und Bernhard Wimmer wurden mit dem Goldenen Ehrenzeichen der PPÖ ausgezeichnet.

